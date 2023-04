Nous vivons une étrange situation en Suisse. Dans les journaux, à la radio, à la télévision, mais aussi sur les réseaux sociaux, les informations sur la psychologie abondent. Nous pouvons facilement accéder à du contenu de qualité sur la psyché humaine. Des psychologues, coachs et spécialistes interviennent régulièrement sur la place publique pour nous informer sur des sujets liés à la santé mentale.

Nous pourrions en conclure que les thématiques liées à la santé et à la souffrance psychiques sont dorénavant reconnues, acceptées et, en quelque sorte, normalisées. L’intégration dans la société et l’accompagnement de personnes directement concernées par la souffrance psychique ainsi que de leurs proches serait facile, sans tabou ni stigmatisation.

Et pourtant… Alors que plus d’un Suisse sur deux sera directement confronté au moins une fois dans sa vie à une souffrance psychique aiguë (dépression, burn-out, psychose, etc.), alors que nous avons traversé une pandémie qui aura laissé des séquelles psychologiques durables, alors que le taux d’hospitalisation pour des troubles psychiques a augmenté de 26% pour les jeunes femmes en 2020 et 2021, nous ne pouvons que constater l’absence d’une véritable politique publique nationale en matière de santé mentale.

Ce manque de volonté politique s’exprime tant au niveau de la promotion en santé mentale, de la prévention, que de la prise en charge de la maladie psychique. Refus ou diminution des budgets destinés à la promotion et à la prévention en matière de santé psychique, diminution des lits en hôpital psychiatrique, manque de structures d’hébergement, diminution des prestations des assurances sociales (qui se traduisent par la suppression des rentes AI) ayant pour conséquence un report sur l’aide sociale.

Hélas, les discours bienveillants et positifs concernant la santé mentale ne servent qu’à minimiser ou cacher une réalité bien sombre que nous vivons en tant que patients, proches ou professionnels. Un exemple particulièrement frappant de ce manque de vision politique est la récente intégration des soins proposés par les psychologues et psychothérapeutes dans l’assurance obligatoire. Une bonne nouvelle attendue depuis plusieurs décennies! L’accès à la psychothérapie, qui devenait de plus en plus difficile, devait ainsi être facilité et répondre aux besoins de la population. Or, que constate-t-on après seulement quelques mois? Une diminution des places disponibles en psychothérapie! Le refus des remboursements des prestations psychologiques effectuées par des psychologues non-psychothérapeutes par des assureurs complémentaires (sous prétexte de la modification de la loi)!

Des décisions kafkaïennes de certaines assurances qui se répercutent sur la formation des professionnels en psychothérapie, etc. À nouveau, les individus se trouvent confrontés à des difficultés d’accès aux soins, cela en raison de la latitude laissée aux assureurs tant LAMal que complémentaires. Comment peut-on laisser décider des structures privées de la mise en œuvre d’une politique publique? Actuellement la prise en charge de la souffrance psychique reste donc individuelle et, par essence, inéquitable. Les individus disposant de moyens pouvant se payer de leur poche un soutien de qualité et nécessaire. Les plus pauvres devront attendre et se contenter d’un minimum (souvent médicamenteux) pour se rétablir… Ils pourront toujours s’aider des articles, émissions et podcasts diffusés dans les réseaux sociaux pour prévenir la souffrance ou tenter de se soigner autrement…

Esther Hartmann Afficher plus Psychologue diplômée FSP. DR

