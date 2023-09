Santé à Genève – Cinq journées de sensibilisation au don d’organes Les HUG organisent en septembre plusieurs événements pour sensibiliser le public à l’importance d’exprimer sa décision d’être donneur ou non. Léa Frischknecht

La Suisse compte relativement peu de donneurs d’organes en comparaison internationale (image d’illustration). KEYSTONE

Souhaiteriez-vous faire don de vos organes ou de vos tissus après votre décès? Que la réponse soit oui ou non, faites-le savoir! C’est le message que passeront les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) durant tout le mois de septembre. À l’occasion de la Journée nationale du don d’organes et de tissus, qui aura lieu le 9 septembre, l’institution médicale met en place plusieurs stands d’information à destination du public.

Dans leur communiqué de presse, les HUG rappellent que la Suisse fait figure de «mauvais élève» en matière de dons d’organes. Avec seulement 19 donneurs décédés pour un million d’habitants, le pays se place derrière la France, qui en compte 25, ou encore l’Espagne et ses 41 donneurs.

À la fin du deuxième trimestre 2023, près de 1388 personnes étaient en attente d’une greffe d’organe sur le sol helvétique. L’année 2022 aura quant à elle été marquée par le décès de 83 personnes n’ayant pas reçu d’organe à temps.

Si la nouvelle loi sur la transplantation impliquant le consentement présumé a été acceptée par le peuple en mai 2022, celle-ci n’entrera en vigueur qu’en 2025 au plus tôt. Et ne supprimera pas l’obligation de solliciter l’avis des proches du défunt.

Il est donc important que chacun fasse part de ses volontés à ses proches avant son décès. Et ce, afin d’éviter le risque que ceux-ci se positionnent contre le don d’organes «de peur de ne pas respecter une volonté qu’ils ignorent», précise le communiqué des HUG.

Cinq stands

Consigner ses volontés par écrit est également une mesure recommandée par Swisstransplant. Il est possible de le faire via des directives anticipées, le dossier électronique du patient ou encore avec une carte de donneur. Pour les personnes intéressées, il sera possible de le faire sur les cinq stands d’informations mis en place au mois de septembre.

Ceux-ci se tiendront le 12 septembre à l’entrée principale des HUG, le 13 septembre à l’Hôpital des enfants, le 14 septembre à la cafétéria de l’Hôpital des Trois-Chêne, le 19 septembre à l’Hôpital de Bellerive et enfin le 21 septembre dans le hall d’accueil du bâtiment Gustave Julliard. Les horaires et les informations complémentaires sont disponibles sur le site internet des HUG.

Léa Frischknecht est journaliste RP à la rubrique genevoise. Après un bachelor en Science politique à l’Université de Genève, elle a obtenu son master à l’Académie des médias et du journalisme de l’Université de Neuchâtel. Plus d'infos

