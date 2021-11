La retraite d’une légende – Sans Valentino Rossi, le MotoGP ne sera plus jamais comme avant Tous les douze mois, au soir du dernier GP de la saison, il y a des larmes. Et quelques rires, aussi. Des sourires porteurs d’espoir et des grimaces nourries de frustration. Mais cette fois, il y a quelque chose de plus… Jean-Claude Schertenleib

Valentino Rossi salue la foule d’admirateurs pour la dernière fois de sa formidable carrière. Steve Wobser/Getty Images

Le journaliste a parfois tendance à oublier le sens profond des mots. La passion et l’enthousiasme aidant, il s’emballe, abuse de qualificatifs. Tout ou presque, alors, devient extraordinaire. Ou historique. Une victoire historique, une défaite historique. Une qualification historique. Un retour historique. Un échec historique. L’histoire a-t-elle besoin de tout cela? Pas sûr. Et pourtant, on va encore y ajouter une date, à cette histoire: dimanche 14 novembre 2021, aujourd’hui, 432e et dernier GP de Valentino Rossi. Lui-même espère ne pas être trop triste, mais il sait qu’il y aura de la mélancolie lorsque les caméras rendront l’antenne pour la dernière fois de la saison. L’ultime de sa carrière de pilote. À vous le studio. À vous une nouvelle ère de la course.