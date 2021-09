Supercup de volleyball – Sans sa garde suisse, Chênois se fie au talent de son coach En ouverture de saison, le champion genevois défie dimanche à Gümligen, Jona, vainqueur de la Coupe. Ratko Pavlicevic évoque le chamboulement de son équipe et son nouveau challenge. Pascal Bornand

Malgré les circonstances, Ratko Pavlicevic parviendra-t-il à offrir un nouveau trophée à Chênois? «On fera du mieux qu’on peut», répond le coach serbe. DR

Dans un monde idéal, au lendemain d’un titre conquis de haute lutte face à Amriswil, Ratko Pavlicevic se serait envolé, l’esprit léger, pour Belgrade. Et, trois mois plus tard, batteries rechargées, il serait revenu à Genève prolonger l’aventure avec une équipe unie comme un seul homme. «Oui, c’est ce que j’espérais», confie le coach de Chênois. Chimère et vœu pieux. Une autre réalité, bien moins engageante, a plombé son été et l’occupe depuis son retour aux affaires. Elle dépasserait même l’affliction si le Serbe, entraîneur à succès, n’était pas un homme de défi.