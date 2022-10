Rencontre avec Melanie Oesch – «Sans racines, pas de vol» Figure du jodel d’aujourd’hui en Suisse, l’autrice, compositrice et chanteuse bernoise fête vingt-cinq ans de musique en famille et en concert à Lausanne le 9 décembre. Corinne Jaquiéry

Melanie Oesch a grandi et vit dans l’Oberland bernois. Stephanie Wyss

En cette magnifique journée d’automne, voyager à la rencontre de Melanie Oesch, au cœur de l’Oberland bernois, c’est renouer avec cette Suisse originelle qui nous apparaît parfois mythique, mais qui existe pourtant bel et bien, aussi radieuse et animée que la jodleuse qui y vit depuis sa naissance. Souriante, elle nous accueille dans la grande ferme entourée de pâturages où elle a grandi et où elle s’est installée en famille avec son compagnon Armin et ses deux garçonnets Robin et Eric.