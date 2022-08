Fête fédérale ce week-end – Sans pub et sans parti, la lutte reste fidèle à sa culture Jusqu’à dimanche, tous les yeux seront tournés vers Pratteln où 280 lutteurs, dépourvus de marques sur leurs vêtements, se disputeront le titre de roi. Pierre-Alain Schlosser

Il y a trois ans, à Zoug, le Bernois Stucki Christian a remporté le titre de roi de la lutte, après avoir mis à terre Wicki Joel. KEYSTONE

La Fête fédérale de lutte et des jeux alpestres est de retour. Trois ans après Zoug et six ans après Estavayer-le-Lac, c’est à Pratteln que la plus grande arène démontable du monde se pose jusqu’à dimanche. Les 50’900 places des gradins ont trouvé preneur en une heure et demie. C’est dire l’engouement qu’il y a autour de cet événement majeur du sport suisse.