Wimbledon – Sans pitié, Novak Djokovic file en 8es de finale Le Serbe n’a eu besoin que de 1h55 pour écarter son coéquipier de Coupe Davis Miomir Kecmanovic (6-0 6-3 6-4) et poursuivre sa route sur le gazon londonien.

Novak Djokovic est à la poursuite de son 21e titre en Grand Chelem. AFP

Novak Djokovic, triple tenant du titre, a été sans pitié vendredi pour son coéquipier serbe de Coupe Davis Miomir Kecmanovic (30e), qu'il a écarté 6-0 6-3 6-4 pour se hisser en 8es de finale de Wimbledon. Le No 3 mondial y affrontera le surprenant Néerlandais Tim van Rijthoven (104e), qui dispute son premier tournoi du Grand Chelem.

«J'ai très, très bien commencé, avec beaucoup d'intensité», a-t-il souligné avec satisfaction, lui qui a signé à cette occasion sa 330e victoire en Grand Chelem. «Ça veut dire que je joue depuis de nombreuses années», a-t-il plaisanté, avant de reconnaître être «très fier» de sa constance au plus haut niveau. «Je joue de mieux en mieux au fur et à mesure que le tournoi avance. Je sais que je peux faire toujours mieux, mais jusque-là, ça va!», a souligné le Serbe.

Djokovic vise à 35 ans un quatrième titre consécutif à Wimbledon, ce qui le rapprocherait des records de Björn Borg, Pete Sampras et Roger Federer (cinq à la suite). En cas de victoire finale, le Serbe remporterait aussi son 21e titre du Grand Chelem et reviendrait à une longueur de Rafael Nadal, qui en compte 22 après ses succès dans les deux premiers tournois du Grand Chelem de la saison, à l'Open d'Australie et Roland-Garros.

Après avoir concédé rapidement les sept premiers jeux de la partie, Kecmanovic a fini par remporter sa mise en jeu. Alors que Djokovic empochait tranquillement ses jeux de service, son adversaire a été mis en danger sur chacun des siens, mais a tenu jusqu'à 3-3 quand le recordman de semaines passées au sommet de la hiérarchie mondiale (373) a repris sa marche en avant en alignant trois jeux d'affilée. Dans le troisième set, Kecmanovic a réussi à prendre une fois le service de son adversaire, mais ce dernier a servi à 5-4 pour le match.

AFP

