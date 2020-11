Jérôme Cartillier est l’un des seuls journalistes étrangers accrédités à la Maison-Blanche, où il est correspondant de l’AFP. Depuis six ans, il travaille dans la West Wing et fait partie du pool de journalistes qui accompagne partout le président à bord d’Air Force One. Il vient de publier, avec Gilles Paris, «Amérique Années Trump», aux Éditions Gallimard.

Vous avez suivi Donald Trump dans cette campagne effrénée. Où puise-t-il cette incroyable énergie?

Lorsqu’on fait partie du pool présidentiel, on est dans la bulle du président. On court tout le temps, on le suit dans un minibus derrière la «Beast», la voiture présidentielle, et à l’arrière d’Air Force One. Et le rythme est épuisant. Il enchaîne jusqu’à cinq meetings par jour! Son énergie impressionne, alors qu’il a 74 ans et qu’il était positif au Covid-19 et hospitalisé il y a un mois. Mais la campagne, l’estrade, c’est ce qu’il préfère. Il sait jouer avec la foule. En Floride, sous un soleil de plomb, il dit: «Mais quelle chaleur ici, je vais être rouge comme un homard…» Dans le Michigan, où il fait un froid polaire, il harangue ses supporters: «Je me débats dans le froid pour vous, si vous ne votez pas pour moi, ce n’est vraiment pas correct.» On sent son énergie face à la foule. C’est ce qui le galvanise.