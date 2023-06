«Sans immigration, on devrait travailler plus longtemps»

Monsieur Buchmann, vous vous occupez de la structure démographique de la Suisse. Notre pays est-il «trop vieux»?

Le terme «trop vieux» a une connotation négative. Disons que la Suisse se transforme: il y a de plus en plus de personnes âgées et proportionnellement moins de jeunes. Cela entraîne de grands changements dans notre société et surtout dans notre économie, qui commencent à se faire sentir.