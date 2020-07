Football – Sans force ni ressources, Servette coule à Thoune Privés de plusieurs cadres, les Grenat auraient eu besoin d’un miracle pour contenir la hargne bernoise (1-5). Mathieu Aeschmann Thoune

Intenable, Ridge Munsy a largement contribué à la victoire de Thoune en y allant d’un doublé. Photo: Anthony Anex keystone-sda.ch

En vadrouille à Thoune, Servette avait été prévenu d’un risque d’orage. Il a été finalement emporté par une tempête d’une rare ampleur dont la signification restait, mercredi soir, suspendue aux nuages noirs de l’Oberland. Il n’y a rien de honteux à tomber sur le synthétique de la Stockhorn Arena, qui plus est lorsque l’infirmerie déborde et que les Bernois ressemblent à une équipe en mission. Mais en creux, l’intensité des hôtes aura souligné tout ce qui abandonne petit à petit les Servettiens dans cet interminable sprint estival. Comprenez de l’énergie, des solutions de rechange et ce petit supplément d’expérience qui permet de contourner parfois les tempêtes.