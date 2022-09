Sorties cinéma – «Sans filtre», «The Woman King»: quels films aller voir cette semaine? La Palme d’or du dernier Festival de Cannes, «Sans filtre», est à l’affiche, aux côtés notamment d’un récent succès surprise français, «Le visiteur du futur». Pascal Gavillet

«Sans filtre»

«Sans filtre», avec la comédienne Charlbi Dean Kriek, décédée abruptement fin août. XENIX

Palme d’or surprenante du dernier Festival de Cannes, «Triangle of Sadness», rebaptisé «Sans filtre» en français, sacre le cinéaste suédois Ruben Östlund, qui fait désormais partie des doubles palmés. Divisé en trois segments, son film critique les ultrariches, les opposant à la pauvreté, jusqu’à inverser les rôles dans sa dernière partie, la moins réussie. Le plus fort du film, c’est sa deuxième partie, qui se déroule lors d’une croisière pour nantis, et culmine avec une séquence de repas où tous les invités sont intoxiqués. Ils se mettent tous à vomir, entraînés par le mouvement du bateau.

Le dégoût que peut engendrer la séquence rappelle un peu «La grande bouffe» et autres scandales vieux de cinquante ans. Sauf que nous sommes en 2022, que les Monty Python ont quand même l’apanage de ce genre de séquences (revoyez «Le sens de la vie»), et que Ruben Östlund ne risque de choquer que quelques bien-pensants qui vont au cinéma trois fois l’an.

Note: ** •= détestable, °= à vos risques et périls, *= bien, **= intéressant, ***= excellent, ****= chef-d’œuvre

«Sans filtre» Afficher plus Réalisateur: Ruben Östlund

Avec Woody Harrelson, Harris Dickinson, Charlbi Dean

Drame (SUE, 149’)

«Le visiteur du futur»

Cet homme vient du futur. JMH

Adaptation de la websérie du même nom, «Le visiteur du futur» se déroule principalement en 2555, sur une terre dévastée où le voyage dans le temps est possible sous certaines conditions. Comme le concept qu’il décalque, le ton est davantage celui de la comédie que de la science-fiction pure et dure. Si le début est assez alerte, drôle, barré mais pas trop, la deuxième partie du film cède à la confusion. Un constat qui semble hélas la règle.

L’amateurisme tant du propos que du projet semble alors trop évident pour être caché. Et l’interprétation ne permet pas de relever l’ensemble. Le casting est composé de nombreuses stars du web, mais constatera que leur importation dans le cinéma n’a rien de frappant. Auteur de la série et du film, François Descraques cumule ici plusieurs postes. Il est l’un des rares à dominer l’interprétation.

«Le visiteur du futur» Afficher plus Réalisateur: François Descraques

Avec Florent Dorin, Arnaud Ducret, Enya Baroux

Comédie SF (FRA, 102’)

«The Woman King»

Les Amazones du Bénin. SONY

Voici l’histoire des Agojie, guerrières qui ont protégé le royaume du Dahomey au XIXe siècle en Afrique de l’Ouest. Leur férocité n’avait d’égale que leur détermination. Le film emboîte le pas à leur générale, Nanisca, qui entraîne les recrues et les prépare au combat. Ce métrage de Gina Prince-Bythewood est sérieux, plutôt tenu et possède un certain souffle. Pourtant, on y respire peu, son rythme n’accorde pas de répit et l’ensemble demeure plombé par un manque de distance étouffant.

Revisitée par Hollywood, l’odyssée des Amazones du Bénin se cantonne à sa fonction illustrative tout en essayant de reproduire les schémas du film de guerre en le modélisant pour des femmes noires. Tout cela est raccord avec notre époque, mais peu innovant par rapport au genre. Viola Davis domine un casting peu transcendant.

«The Woman King» Afficher plus Réalisatrice: Gina Prince-Bythewood

Avec Viola Davis, Thuso Mbedu

Histoire (USA, 135’)

«Maria rêve»

Karin Viard PATHÉ FILM

Karin Viard est ici une femme de ménage comme les autres. Son affectation à l’École des beaux-arts va pourtant l’ouvrir à des mondes insoupçonnés, au point de bouleverser sa vie. Le récit initiatique que le film laisse entrevoir ne tient que partiellement ses promesses. «Maria rêve» oscille entre le pamphlet comique fondé sur les oppositions – Maria fait partie d’une œuvre malgré elle, Maria pose nue pour les étudiants, et ainsi de suite – et le drame d’une certaine solitude sociale, il est vrai sans refléter réellement la société qui lui sert de biotope.

Davantage que sur la mise en scène de Lauriane Escaffre et Yvo Muller, le film repose sur son actrice, rappelant qu’elle est tout à fait capable de porter un rôle principal et donc un métrage sur ses épaules. Le projet est louable, le résultat un peu mince.

«Maria rêve» Afficher plus Réalisateurs: Lauriane Escaffre et Yvo Muller

Avec Karin Viard, Noée Abita, Grégory Gadebois

Comédie romantique (FRA, 93’)

