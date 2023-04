Contributions essentielles – Sans eux, il n’y aurait pas de sport en Suisse Les bénévoles sont indispensables à l’équilibre de la société active. Une «main-d’œuvre» gratuite qui représenterait 21’000 emplois à plein-temps, qu’il convient de traiter avec déférence afin d’éviter son érosion. Nicolas Jacquier

Les bénévoles consacrent chaque année plus de 76 millions d’heures à leurs activités, pour une valeur estimée de 2 milliards de francs. Parmi cette foule précieuse, Maëlle Böhlen, responsable du secteur arrivée et du ravitaillement des 20KM de Lausanne. CHRIS BLASER

Sans eux, le sport en Suisse n’existerait tout simplement pas. Sans l’indispensable et précieux concours des bénévoles, il n’y aurait pas de manifestations, pas de matches (qu’ils soient de football, hockey, basket, handball, volley, etc.), pas de meetings, pas de courses (de skis, de vélos, à pied, etc.) et sans doute pas de clubs et sociétés sportives non plus.