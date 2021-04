Théâtre – Sans débouché aux Eaux-Vives, la Comédie produit pour Avignon L’adaptation scénique par Christiane Jatahy du «Dogville» de Lars Von Trier ne verra pas le jour sur sa terre natale, comme prévu, mais fera l’ouverture du grand festival. Katia Berger

Une dizaine de comédiens romands, brésiliens et français ont répété «Entre chien et loup» cet hiver à la nouvelle Comédie. MAGALI DOUGADOS

Avec la Brésilienne Christiane Jatahy, Genève vit une histoire d’amour depuis 2014. Entremetteuse initiale: La Bâtie, qui avait foudroyé son public d’une version racisée, politisée, métissant de surcroît théâtre et cinéma, de la «Mademoiselle Julie» de Strindberg. La Comédie avait ensuite pris le relais en invitant la metteuse en scène, actrice, dramaturge et cinéaste carioca à dérouler son hybride lecture des «Trois sœurs» de Tchekhov entre le Cinérama Empire et le plateau historique des Philosophes. Aucun des spectateurs présents n’a pu oublier l’expérience.