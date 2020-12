Rétrospective – Sans culture, la vie sociale a mauvaise mine Avec zéro spectacle, zéro concert, zéro sortie, l’année 2020 c’était aussi zéro rencontre. Fabrice Gottraux , Rocco Zacheo

Genève, 23 décembre 2020. Pour témoigner de son soutien à tous les acteurs de la scène culturelle, le festival Electron leur a dédié ce «totem», une gigantesque sculpture lumineuse avec boule à facettes, projetant ses 18 faisceaux sur la Plaine de Plainpalais. Laurent Guiraud/ Tamedia

Faire le bilan de l’année culturelle 2020, drôle d’affaire. Faut-il compter les événements qui ont eu lieu? Il y en a très peu. On voudrait plus sûrement dire ce qui est passé à la trappe? C’est une liste sans fin.

Si l’on considère les festivals, nombreux au bout du lac, emblématiques d’une cité si riche en culture, aussi bien dans le cinéma, la danse, le théâtre et la musique, sans compter les manifestations dédiées à l’art contemporain, alors 2020 a à peu près tout perdu. À l’exception notable d’Antigel, dont la dernière édition s’est déroulée au début de l’année, juste avant l’arrivée du Covid. À l’exception également de La Bâtie, livraison déplumée en septembre, mais livraison quand même. Entre les gouttes. Tous deux en présentiel, comme on dit. Les autres, tous les autres, s’ils n’ont pas annulé purement et simplement leur programmation, ont migré sur internet, à l’instar du Festival du film et forum international sur les droits humains, comme de Vision du Réel, transformé in extremis pour s’adapter à la diffusion numérique. Mais ce qui a été envisageable pour le cinéma est loin d’avoir été la panacée. Le plus gros festival genevois consacré aux écrans, le GIFF, n’a finalement pas eu lieu.