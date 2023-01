Comment utilisons-nous les données? – «Sans chiffres de qualité, l’humain ne bat pas le chimpanzé» La Confédération lance ce jeudi à Genève un projet visant à démocratiser l’accès aux statistiques. Les explications du directeur de l’Office fédéral de la statistique. Caroline Zuercher

Georges-Simon Ulrich, directeur de l’Office fédéral de la statistique: «Si nous utilisons tous d’autres données, dont certaines sont douteuses, il n’y a plus de base commune pour mener une discussion objective.» KEYSTONE/Valentin Flauraud

Les décisions politiques, économiques ou celles de simples particuliers doivent être basées sur des faits. Ce principe est à la base du Project Rosling. Ce programme de la Confédération est lancé ce jeudi au sein de la Genève internationale, lors d’un événement auquel participe l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et le président de la Confédération Alain Berset. Il vise notamment à rendre les données plus accessibles au public et à l’aider à les comprendre. Georges-Simon Ulrich, directeur de l’Office fédéral de la statistique, répond à nos questions.