Festival de musique en Italie – Sanremo, entre paillettes et politique Le festival, anciennement fréquenté par les chefs de la mafia, est plus grand que jamais. Un message de Volodymyr Zelensky devrait être lu cette année. Oliver Meiler - Sanremo

L’animateur Amadeus lors du festival il y a deux ans. L’ambiance est au rendez-vous. Getty Images

Sanremo, dans la sobre et silencieuse Ligurie. C’est là que s’est installée, jusqu’à samedi, la scène de spectacle la plus importante et la plus politique d’Italie. Le Festival della canzone italiana, également connu sous le nom de Festival de Sanremo, est sans doute le plus durable et le plus grand événement de musique au monde. Cinq soirées interminables sur RAI Uno, avec des taux d’audience de plus de 60%. Diffusées en direct depuis le Teatro Ariston, une salle de cinéma de 2000 places. Vingt-huit chanteuses et chanteurs s’y livrent à un concours en plusieurs manches, le jury dans la salle et le public dans les salons votent pour la gagnante ou le gagnant.