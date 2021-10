Football – Sandy Maendly: «On a notre coup à jouer» La capitaine du Servette-Chênois est revenue sur le tirage au sort de l’Euro 2022, qui s’annonce compliqué pour la Nati. Mais elle ne part pas battue d’avance. Florian Paccaud

Sandy Maendly et les Suissesses auront un groupe compliqué à l’Euro 2022. keystone-sda.ch

L’équipe de Suisse connait ses adversaires pour le Championnat d’Europe féminin de l’UEFA 2022 qui aura lieu en Angleterre, du 6 au 31 juillet 2022. Les joueuses de Nils Nielsen croiseront le fer avec la Russie (le 9 juillet à Leigh), la Suède, vice-championne olympique (le 13 à Sheffield), et les Pays-Bas, tenants du titre (à Sheffield, le 17.07).

Pour se qualifier, il faudra terminer dans les deux premiers de ce groupe C. Pas une mince affaire. L’internationale et capitaine du Servette-Chênois Sandy Maendly, sortie sur blessure lors du succès contre la Croatie mardi, revient sur ce tirage.

Sandy Maendly, quelle est votre impression sur ce tirage?

On savait de toute manière que cela allait être compliqué. A ce stade de la compétition, il ne reste pratiquement que des grosses équipes. Mais nous sommes quand même dans un groupe abordable. Je pense qu’on aura notre coup à jouer.

Vous allez jouer contre les tenantes du titre…

Les Pays-Bas seront l’équipe à battre, ce sont les favoris du groupe. Ils possèdent plusieurs joueuses de grande qualité, comme Vivianne Miedema et Lieke Martens, les attaquantes d’Arsenal et du FC Barcelone. Ils ont récemment changé d’entraîneur, mais les joueuses sont les mêmes. Au début, il a fallu un temps d’adaptation, mais maintenant les Néerlandaises tournent à nouveau à plein régime.

Qu’en est-il des Suédoises?

La Suède est également une très grande équipe, qui a brillé lors des dernières compétitions. Elle a terminé au troisième rang de la Coupe du monde 2019 en France et a remporté la médaille d’argent lors des Jeux olympiques de Tokyo l’été passé. Cela va être difficile. Mais si nous sommes dans un bon jour, elles sont prenables.

La Russie semble l’équipe la moins forte…

Les Russes ont l’habitude de disputer les phases finales de l’Euro (ndlr: 7 participations sur les 8 derniers tournois). Mais c’est l’équipe qui est la plus à notre portée. En plus, c’est le premier match. On connait l’importance de bien débuter une compétition. Cela sera un duel très important, il faudra faire des points.

Quelle équipe auriez-vous souhaité affronter?

On en a un peu discuté avec les autres joueuses lors du rassemblement de la Nati et on aurait bien voulu tomber sur l’Angleterre, le pays hôte. Cela aurait été l’assurance de jouer dans des stades presque pleins, avec une belle ambiance.

N’est-ce pas compliqué de concilier éliminatoires pour le Mondial 2023 et préparation pour l’Euro?

Pour nous joueuses, cela ne change pas grand-chose. Peu importe les matches, on doit donner notre 100% sur le terrain. Par contre c’est vrai que pour l’entraîneur, c’est une difficulté supplémentaire. Il n’y a pas de matches amicaux où il peut faire ses tests.

