Football – Sandy Maendly devient coordinatrice sportive du Servette FCCF Fraîchement retraitée des terrains, la Genevoise va rester dans le monde du ballon rond. Elle intègre la commission sportive du club grenat. Florian Paccaud

Maendly reste liée au club genevois. Eric-Lafargue

Sandy Maendly reste dans son club de cœur. Retraitée des terrains depuis la 58e minute du match opposant l’équipe de Suisse aux Pays-Bas à l’Euro 2022, la Genevoise de 34 ans a été nommée coordinatrice sportive du Servette FCCF, a annoncé vendredi le club grenat.

Elle intègre ainsi la commission sportive, rejoignant l’entraîneur Eric Sévérac et le directeur sportif Richard Feuz, qui explique: «Nous préparons son arrivée et sa reconversion depuis une année maintenant et je suis convaincu que Sandy est aujourd’hui parfaitement prête à relever ce nouveau défi.»

Faire grandir Servette Chênois

La Servettienne sera chargée de faire le lien entre la direction du club, le staff technique, la première équipe et l’Académie. Celle qui a également joué en Italie (Torres CF et ASD Vérone) et en Espagne (Madrid CFF) aura également comme mission de développer le réseau de contacts du club grenat en Suisse et à l’étranger.

Comme annoncé au début de l’Euro, l’internationale aux 89 sélections officiera en parallèle comme consultante pour blue Sports – unique diffuseur helvétique à proposer l’intégralité de la Super League –, devenant la première consultante pour le foot masculin en Romandie.

Florian Paccaud , titulaire d'une Maîtrise universitaire en sciences du sport orientation sciences sociales, est journaliste pour Sport-Center depuis janvier 2021. Auparavant, il a travaillé comme agencier, éditeur print et pilote web. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.