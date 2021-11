Hockey sur glace – Sandro Zurkirchen avec les Aigles ce week-end Le gardien de Kloten a été appelé pour remplacer Gauthier Descloux, blessé. Grégoire Surdez

Sandro Zurkirchen va venir faire deux matches avec Ge/Servette ce week-end. Tamedia/Francisco Carrascosa



Ge/Servette pourra compter ce week-end sur la présence d’un nouveau gardien. Sandro Zurkirchen a été prêté par Kloten pour les matches contre Zoug, ce vendredi aux Vernets, et samedi à Ambri. Cette transaction a été rendue nécessaire en raison de l’indisponibilité de Gauthier Descloux, qui s’était légèrement blessé à Fribourg, juste avant la pause dédiée aux équipes nationales.

Une pause qui a été marquée par un changement d’entraîneur avec la nomination de Jan Cadieux en lieu et place de Pat Emond. Pour sa première à la bande Cadieux pourra donc compter sur la présence d’un gardien expérimenté. Dans la situation actuelle, il aurait été compliqué de relancer Stéphane Charlin dans le bain comme No 1 le temps d’un week-end où les Aigles sont sous pression.

Le jeune gardien genevois a connu plusieurs départs compliqués cette saison dans un contexte défavorable (une défense décimée, une dynamique négative de défaites). Interrogé jeudi sur le sujet, Jan Cadieux ne s’en cachait pas. «On va prendre le temps pour redonner de la confiance à Stéphane. On croit toujours en lui et il le sait. Mais dans notre situation d’urgence, nous n’allons pas précipiter les choses. L’engagement d’un gardien de LNB qui pourrait nous dépanner en l’absence de Gauthier Descloux est une bonne solution transitoire.»

Sandro Zurkirchen a notamment évolué avec Lugano. KEYSTONE

Ce gardien, c’est donc Sandro Zurkirchen. Un homme expérimenté (31 ans) qui a déjà plus de dix saisons de LNA au compteur (Zoug, Ambri, Lausanne et Lugano) et qui brille désormais à Kloten (Swiss League), un club avec lequel il vise la promotion au printemps prochain. On se souvient que lorsqu’il évoluait notamment du côté de Lugano, il plaisait beaucoup à Sébastien Beaulieu, l’entraîneur des gardiens de Ge/Servette, qui le considérait comme l’un des meilleurs back-up du pays.

Le voilà No 1 aux Vernets le temps d’un week-end.

