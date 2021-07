Humour et produits du terroir – Sandrine Viglino revient pique-niquer avec son public L’artiste interagit avec les spectateurs dans des lieux insolites. À Genève, dans un domaine viticole de Dardagny et au château de Laconnex. Philippe Muri

Sandrine Viglino promet un spectacle plein d’humour et de musique dans un e ndro i t inhabituel. GIANLUCA COLLA

Un spectacle où l’organisateur précise «N’oubliez pas le tire-bouchon!» on est preneur. Ce show à la bonne franquette existe: lancé l’été dernier par Sandrine Viglino, le «Picnic Tour» revient cette année mêler l’ambiance feu de camp avec le bonheur d’un rendez-vous aussi festif que culturel. À son public, l’artiste valaisanne promet une soirée pleine d’humour et de musique, dans un lieu insolite, en petit comité – pas plus d’une quarantaine de personnes. Le tout couplé avec un pique-nique composé de produits du terroir. Après avoir tourné dans les cantons du Valais, de Vaud et de Neuchâtel, le «Picnic Tour» prend ses quartiers à Genève les 21 et 22 juillet, au domaine des Hutins, à Dardagny, puis au château de Laconnex.