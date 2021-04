Mais où est passée Sandrine Salerno? Il y a presque un an, l’ancienne conseillère administrative socialiste quittait le Département des finances de la Ville de Genève. En janvier, elle a repris la direction de l’association Sustainable Finance Geneva (SFG), qui organisera à la fin de l’année une importante conférence sur la finance durable. Pourquoi? Que compte-t-elle y faire? Interview.

Sandrine Salerno, vous êtes désormais directrice de l’association Sustainable Finance Geneva (SFG), l’association de promotion de la finance responsable. Pourquoi avoir choisi ce domaine après douze ans au Conseil administratif?

Après quelques mois de pause, je me suis interrogée sur ce que je souhaitais faire. On m’a approché pour me confier plusieurs mandats dans divers conseils d’administration. J’en ai accepté quelques-uns, mais je me voyais mal me retirer de la vie active. Finalement, j’ai choisi de travailler au sein de la SFG parce que la finance durable touche à ma fonction passée et répond à un défi qui nous concerne tous, celui du changement climatique et de l’inclusion sociale.