L’écoféminisme triomphant – Sandrine Rousseau, l’art d’énerver la France chaque semaine Piolle, Jadot, Bayou, elle a flingué tous les mecs des Verts et espère faire gagner sa ligne féministe radicale en décembre. Portrait. Alain Rebetez - Paris

La députée Sandrine Rousseau à son pupitre de l’Assemblée nationale. AFP

C’est une femme d’allure presque chétive, 1,55 m, fine de complexion, un délicat visage que signent de petites lunettes rondes et des cheveux coupés court. Pourtant, en moins de deux ans, la fluette Sandrine Rousseau a tout renversé dans son parti, flingué les hommes qui le dirigeaient et imposé sa ligne de radicalité et d’«écolo-féminisme»…