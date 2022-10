Football féminin – Sandrine Mauron veut continuer de planer avec Servette Après la qualification pour la Coupe du monde mardi, la Vaudoise retrouve dimanche Saint-Gall et le championnat avec des Genevoises qui, comptant cinq victoires en cinq matches, sont aussi sur un petit nuage. Christian Maillard

Sandrine Mauron va devoir redescendre sur terre après avoir vécu de telles émotions mardi à Zurich. KEYSTONE

Depuis ce mardi, elle est sur un nuage, bien installée, la tête pleine d’étoiles après cette magnifique victoire à Zurich contre le Pays de Galles dans les arrêts de jeu des prolongations. Et l’image de ce but tombé du ciel signé Fabienne Humm qui tourne en boucle. «C’est plutôt confortable, sourit Sandrine Mauron, qui a vécu cette 121e minute de folie sur le banc, au moment de l’euphorie. Quelle magnifique émotion, surtout après toutes les circonstances du match avec notamment ce but annulé. Mais maintenant, si on n’est pas près d’oublier cette qualification pour la Coupe du monde, il va falloir redescendre gentiment sur terre pour être performante dimanche!»