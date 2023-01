Sortie musicale – Sandor, l’urgence de chanter la désobéissance L’artiste vernira son 2e album, «La médaille», le 4 mars aux Docks de Lausanne. La fête promet d’être sauvage. En attendant, découvrons les dix chansons en sa compagnie. Alexandre Lanz

Très remarquée avec son premier album en 2019, l’artiste suisse Sandor revient avec un disque plus pop. OLIVIA SCHENKER

Là où, au début des années 90, Mylène Farmer fédérait toute une génération avec «Désenchantée», l’artiste suisse Sandor prend le relais du genre en diffusant des hymnes générationnels non plus désabusés, mais situés au-delà de l’indignation. Des chansons calibrées pour la marche de la désobéissance collective. En ce début d’année, elle revient enfin avec son très attendu deuxième album. «La médaille», plus pop que le précédent qui l’avait fait connaître en 2019, aligne les hits en puissance. «J’avais envie de légèreté, dit-elle. Après deux ans où on nous l’a interdite, mon besoin de fête était plus fort que tout.»