Corée du Nord – Sanctions de Washington après les derniers tirs de missiles Les États-Unis ont pris des sanctions financières contre cinq Nord-Coréens, après les deux tirs de missiles en une semaine du régime nord-coréen.

Pyongyang a affirmé avoir procédé cette semaine à l’essai réussi d’un missile hypersonique, pour la troisième fois depuis septembre. (image d’illustration) AFP

Les États-Unis ont imposé mercredi des sanctions financières à cinq Nord-Coréens liés au programme d’armes de destruction massive de Pyongyang, après ses derniers tirs de missiles balistiques.

«Les derniers tirs de missiles de la Corée du Nord constituent de nouvelles preuves qu’elle continue de développer ses programmes interdits en dépit des appels de la communauté internationale en faveur de la diplomatie et de la dénucléarisation», a déclaré un sous-secrétaire au Trésor américain, Brian Nelson, dans un communiqué.

Les sanctions «visent le recours persistant par la Corée du Nord à des représentants à l’étranger pour se procurer illégalement des biens pour la fabrication d’armes», a-t-il ajouté. Les cinq personnes visées par ces sanctions sont présentées comme «responsables d’avoir fourni» à la Corée du Nord des biens pour ses «programmes d’armes de destruction massive et de missiles balistiques».

La Russie visée

L’un d’eux, Choe Myong-hyon, est installé en Russie et est lié à une institution nord-coréenne déjà sanctionnée pour son implication dans le développement d’armes par le pays reclus. Les quatre autres, Sim Kwang-sok, Kim Song-hun, Kang Chol-hak et Pyon Kwang-chol, liés à cette même institution, sont installés en Chine. Leurs éventuels avoirs aux États-Unis sont gelés et leur accès au système financier américain sera bloqué.

Parallèlement, le département d’État américain a inscrit sur sa propre liste noire, qui interdit notamment les personnes visées d’entrée sur le territoire américain, le Nord-Coréen O Yong-ho, le Russe Roman Anatolievitch Alar et l’entité russe Parsek pour des «activités ou transactions qui ont contribué matériellement à la prolifération d’armes de destruction massive» par la Corée du Nord.

Ils forment «une source clé d’approvisionnement» pour le programme de missiles nord-coréen, a estimé le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken dans un communiqué, assurant que «les États-Unis utiliseront tous les outils appropriés» pour stopper les projets nord-coréens.

Missile hypersonique

Pyongyang a affirmé avoir procédé cette semaine à l’essai réussi d’un missile hypersonique, pour la troisième fois depuis septembre. Washington a condamné le tir de mardi, jugé comme une «menace» pour «la communauté internationale».

Plus globalement, les sanctions de mercredi «font suite à six tirs de missiles balistiques de la Corée du Nord depuis septembre 2001, chacun en violation de plusieurs résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies», selon le Trésor américain.

L’essai de mardi a été personnellement supervisé par le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, selon les médias d’État. Depuis son arrivée au pouvoir, la Corée du Nord a fait progresser rapidement sa technologie militaire. Le gouvernement du président américain Joe Biden a proposé à plusieurs reprises d’engager un dialogue sur la dénucléarisation, mais son offre est restée sans réponse depuis un an.

AFP

