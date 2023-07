Altercation à l’aéroport de Genève – Sanction diminuée pour un chauffeur de taxi L’homme a refusé une cliente en lui lançant «Allez-y à pied». L’Aéroport l’a puni. Trop sévèrement, estime la justice. Luca Di Stefano

Contestant la sévérité de la sanction, le chauffeur écope de 30 jours d’interdiction d’accès à l’aéroport.

«Moi ça fait deux heures que je suis là, l’hôtel est à cinq minutes.» C’est la réponse reçue par une cliente sur le parking de l’aéroport. Pressée, elle venait d’atterrir à Genève et devait se rendre à l’hôtel Crowne Plaza, à quelques centaines de mètres de là. Elle embarquera finalement à bord de la navette gratuite en direction de son lieu de rendez-vous. L’histoire ne dit pas si elle est arrivée à l’heure ce jour de décembre 2022.

Quelques mois plus tard, il revenait à la justice d’intervenir dans le différend. Entre qui et qui? L’Aéroport de Genève, chargé de réguler l’accès à son périmètre, et le chauffeur de taxi récalcitrant. Sanctionné, ce dernier s’est opposé à la mesure administrative lui interdisant d’accéder à l’aérogare pendant soixante jours. Comme le veut la procédure, il revenait aux juges de la Chambre administrative de trancher le litige.

Il s’excuse

Ils l’ont fait dans un arrêt rendu au mois de juin. Leur verdict: même en tenant compte du fait que le chauffeur a refusé de présenter sa carte professionnelle à un agent qui tentait de lui rappeler ses obligations, «la durée de l’expulsion, soixante jours, apparaît sévère». Ils l’ont ainsi diminuée de moitié avec l’espoir qu’il «prenne conscience de la gravité de sa faute».

Les juges ont ainsi partiellement accédé à la requête du chauffeur qui a demandé une réduction de sa sanction et présenté ses excuses pour son comportement. Ce 5 décembre, il avait eu «une mauvaise journée. Sa situation financière était difficile», a-t-il expliqué. C’est pourquoi il aurait répondu à la cliente: «Allez-y à pied… C’est à cinq minutes…»

Agent un peu agressif

Pour l’Aéroport, la suspension durant soixante jours se justifiait. D’une part, le chauffeur a violé le devoir de courtoisie inscrit dans son règlement; de l’autre, il a refusé de se plier au contrôle de sa carte professionnelle et de son badge d’accès.

Sur le fond, la Chambre administrative ne remet pas en cause la mesure administrative prise par l’Aéroport. Mais elle la qualifie d’excessive, d’autant que l’agent, salarié d’une société privée sur le parking de la plateforme aéroportuaire, n’a pas eu un comportement «exempt de tout reproche» lors de l’altercation. Pour preuve, son employeur l’a invité à «faire preuve d’un peu plus de maîtrise».

