San Antonio prend des couleurs pop Michaël Sanlaville adapte en BD l'ébouriffante saga écrite par Frédéric Dard. Une transposition qui ne manque pas de pêche. Philippe Muri

«San Antonio chez les gones», le premier titre adapté par Michaël Sanlaville. ED CASTERMAN

Enfant, Michaël Sanlaville a découvert les joies de la lecture avec San Antonio, le célèbre commissaire créé par Frédéric Dard en 1949. À l’âge adulte, le coauteur de la série «Lastman» a débuté l’adaptation en BD de l’ébouriffante saga en 175 volumes, publiés jusqu’en 2001. Deux albums à ce jour aux Éditions Casterman, «San Antonio chez les gones» (2018) et «Si ma tante en avait» (2020). Cadrages ultra-dynamiques inspirés par les anime à la japonaise, couleurs pop, rythme soutenu, fidélité au verbe burlesque de Dard, sa transposition ne manque pas de pêche.

Pas évident pourtant de préserver en BD la saveur d’un San A. «Autant que j’ai pu, j’ai calé des petites remarques en forme de punchlines», nous expliquait l’auteur à la sortie du premier tome. Les répliques flamboyantes des personnages, Sanlaville les a conservées telles quelles, en particulier le langage argotique et charretier de Béru. «Je n’ai vraiment rien touché aux dialogues, sauf lorsque la mise en scène m’imposait un aménagement.»

Bérurier, aussi truculent dans les romans qu’en BD. ED CASTERMAN

Comment donner un visage aux personnages mythiques de Dard? «A San Antonio, grand séducteur, j’ai donné plus ou moins les traits d’Alain Delon, tout à la fois icône de la beauté et acteur réunissant la génération qui a lu San Antonio. Pour Bérurier, ça a été plus compliqué. Il m’a fallu me détacher un peu des descriptions de Dard. Béru, ça peut vite devenir un monstre de foire, un ivrogne qui tire vers le clochard. Alors que ce qui se dégage de lui en premier, c’est son côté nounours. Une brute au cœur tendre.»

À San Antonio, Sanlaville a donné plus ou moins les traits d’Alain Delon. ED CASTERMAN

Démodé San Antonio? Sanlaville prouve le contraire. Tout en situant les intrigues plutôt dans le présent, il se lâche sur la mise en couleur, privilégiant les teintes pop. «San Antonio, c’est du polar arc-en-ciel. Ça coule, ça saigne, ça explose. Un feu d’artifice!»

