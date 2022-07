Son nom: Samsonite Orchestra. Comme la marque de valise à roulettes qu’on traîne dans les aéroports.

La sienne, Julien Israelian ne l’a jamais perdue, ni à New York, ni au Japon, ni partout ailleurs dans le monde où il la transporte depuis près de quinze ans, pour en jouer en solo le plus souvent. Normal, c’est toujours son bagage à main. Le musicien genevois en fait du reste collection, uniquement des modèles des années 50, en bois. Plus lourdes que la version en plastique, plus belles avec leur finissage marbré.