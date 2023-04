Élections fédérales 2023 – Sami Kanaan postule pour poursuivre sa carrière à Berne Le PS genevois désignera ses candidats pour le Conseil national le 9 mai. Parmi les prétendants, le conseiller administratif Sami Kanaan et les sortants Laurence Fehlmann Rielle et Christian Dandrès. Rachad Armanios

Le chef de la Culture en Ville de Genève, Sami Kanaan, souhaite devenir conseiller national. MAGALI GIRARDIN

Quinze membres du Parti socialiste espèrent représenter Genève au Conseil national lors de la prochaine législature. Le 9 mai en assemblée générale, la formation genevoise définira combien de candidats elle désignera (maximum 12) en vue des élections fédérales de cet automne et lesquels la représenteront. Outre Laurence Fehlmann Rielle et Christian Dandrès, qui entendent poursuivre leur mandat de conseillers nationaux, on note la postulation de Sami Kanaan, conseiller administratif chargé de la Culture en Ville de Genève.

Si ce magistrat devait au final siéger à Berne, une élection partielle devrait alors avoir lieu en Ville de Genève. Mais on en est encore loin, car les places seront chères. L’élu préside depuis 2016 la Commission fédérale pour l’enfance et la jeunesse et est vice-président de l’Union des Villes suisses.

Parmi les 15 candidatures à la candidature, on compte huit hommes et sept femmes, dont le président du parti cantonal et député Thomas Wenger, les députés Cyril Mizrahi et Léna Strasser ou encore la conseillère municipale Joëlle Bertossa.

Duo rose-Vert pour les États

Le Parti socialiste a déjà désigné son candidat au Conseil des États: Carlo Sommaruga est candidat à sa succession avec la Verte Lisa Mazzone. À droite, le conseiller national Vincent Maitre (Le Centre) aspire à devenir sénateur, tout comme la conseillère nationale PLR Simone de Montmollin, désignée par son parti comme unique candidate. Elle se présente également sur la liste pour le Conseil national aux côtés de Cyril Aellen, Diane Barbier-Müller, Alexandre de Senarclens, Véronique Kämpfen et Lionel Halpérin, tous déjà désignés par le PLR.

