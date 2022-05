Elles sont indispensables pour faire fonctionner, et exister, un tissu fragile, d’une grande diversité et vivacité. Soutenir la création et sa diffusion, c’est également assurer le renouvellement des œuvres et des répertoires. Enfin, ces aides valent pour le public: si de tels lieux devaient fonctionner de manière autonome, les prix d’entrée deviendraient exorbitants.

Bongo Joe, Le Groove, Cave 12: ces associations reçoivent-elles suffisamment d’aides?

Le Groove, une salle de la Ville, a ouvert ses portes il y a six mois et reste bien dotée pour la base de son fonctionnement socioculturel. Concernant Bongo Joe, il s’agit d’un modèle mixte: une entreprise économique avec un label de disques, un magasin et une buvette. Qui, en plus, contribue à la programmation et à la promotion des musiciens.

C’est ce volet que la Ville soutient, principalement en mettant une arcade à disposition dans les Halles de l’Île. Trouver des lieux abordables et adéquats reste un vrai défi. Quant à la Cave 12, comme d’autres associations, elle fait depuis longtemps appel au bénévolat, une ressource importante, mais dont on constate les limites dans la durée.

Raison pour laquelle la Cave 12 demande une augmentation de sa subvention. Phénomène constaté dans divers secteurs de la culture, les structures les plus modestes en taille font un travail professionnel sous-rémunéré. C’est un effet domino: les charges administratives deviennent plus lourdes, tandis qu’on incite à mieux payer les artistes.

Il faudrait plus de moyens. La Ville peut-elle accroître ces aides? Il y a une ouverture. La subvention de l’AMR a été augmentée et 300’000 francs ont été ajoutés à la ligne des subventions extraordinaires pour les musiques actuelles. Actuellement en consultation, le projet de loi cantonale pour dégager des fonds dévolus à la culture serait le bienvenu.