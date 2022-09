Course à pied en nocturne – Samedi, Jussy fête son 40e Demi. La nuit sera belle Créée en 1981, l’épreuve a connu plusieurs métamorphoses mais elle a toujours su préserver son esprit populaire et son ambiance conviviale. Pourvu que cela dure. Pascal Bornand

Départ, frontales au clair, au cœur du village de Jussy. GEORGES CABRERA

Il est né en 1981, à l’amorce d’une vogue, celle du jogging. Ce samedi, le Demi de Jussy célèbre sa 40e édition au creux d’une vague, celle du Covid, que l’on espère sans réplique. Voilà trois ans et deux annulations que la course imaginée par André Nallet, un prof de dessin sorti des Beaux-arts, retient son souffle. Du coffre, il lui en faudra pour éteindre ses… 1500 bougies, comme autant de lumignons et de participants prêts à se disperser dans sa nuit jubilaire, frontale au clair.