Action solidaire – Samedi du partage: 247 tonnes de marchandises récoltées Le week-end dernier avait lieu la récolte biannuelle de l'association Partage. À travers les cantons de Genève et de Vaud, des denrées alimentaires et des produits hygiéniques ont été récoltés.

Les clients des enseignes participantes pouvaient remplir des cabas prévus à cet effet. Keystone

Dans le détail, 54 tonnes ont été récoltées dans le Grand Lausanne et dans le Chablais vaudois ainsi que plus de 193 tonnes dans le canton de Genève. Cela représente une augmentation de 20% pour Vaud et de 24% pour Genève par rapport à l’édition de juin, précise l’association dans son communiqué. Plus de 500 bénévoles ont donné de leur temps sur Vaud et plus de 1000 dans le canton de Genève les 25 et 26 novembre.

«Avec un contexte préoccupant depuis plusieurs mois – impacts des crises, hausse des prix – plaçant tout un pan de la population en situation de précarité alimentaire et alors de nombreuses familles peinent à joindre les deux bouts, l’approvisionnement des banques alimentaires et associations d’aide alimentaire est devenu un véritable exercice d’équilibriste. Dans ce contexte économique tendu, les associations du Samedi du partage Vaud et Genève sont soulagées par ce résultat très positif», notent-elles.

Les marchandises récoltées sont, dès cette semaine, transportées au sein des banques alimentaires, pour être triées, stockées et redistribuées aux personnes en situation de précarité à travers les associations et services sociaux partenaires.

La prochaine édition du «Samedi du partage» aura lieu les 2 et 3 juin 2023.

ATS

