Plein air balnéaire – Samedi à la plage: la douceur tardive remet tout le monde dans l’eau Les baigneurs du lac ont ressorti le caleçon de bain. Les nageurs du Rhône avaient oublié le leur. Tranches de vies aquatiques en automne. Thierry Mertenat

Genève, le 25 septembre 2021. Plage publique des Eaux-Vives. La douceur automnale donne aux bords du lac des allures de station balnéaire.© Magali Girardin MAGALI GIRARDIN

Les météorologues sont des gens raisonnables, dans la prévision comme dans le vocabulaire utilisé. On se calme en les écoutant. Ce n’est pas encore l’été indien. Il convient d’attendre octobre et les premières gelées du matin pour parler d’«indian summer», une expression inventée jadis en Amérique du Nord. Douceur tardive, c’est mieux de le dire ainsi en allant dans l’espace public en vérifier les effets bénéfiques.

Ce samedi, ils sautent aux yeux. Ambiance balnéaire au bord du lac. On y découvre des scènes de plage que juillet et août nous avaient refusées. Celle des Eaux-Vives affiche, au ras de son tendre galet, une affluence réellement estivale pour un 25 septembre. Les gens ne font pas semblant. Ils ont tombé la veste qui annonçait l’automne, retiré le haut et le bas, pour ne conserver que le caleçon de bain. Les épidermes sensibles ont même pris soin de venir avec le parasol. Regroupements familiaux sous ce couvert portatif.