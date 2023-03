Sur grand écran – Sam Mendes réalise son film le plus personnel «Empire of Light» est un film inspiré de souvenirs d’enfance du cinéaste. Campé dans un cinéma de province dans l’Angleterre thatchérienne, il met en scène une héroïne aux prises avec des troubles bipolaires. Miguel Cid , Londres

L’arrivée au cinéma «The Empire» d’un jeune employé noir, Stepehn (Michael Ward), va bouleverser la vie d’Hilary (Olivia Colman) qui mène une existance solitaire. LANDMARK MEDIA/ALAMY STOCK PHOTO

Homme de théâtre couronné tôt de succès, Sam Mendes s’est vite révélé un surdoué derrière la caméra en raflant sept Oscars pour son premier film, «American Beauty», en 1999. Aussi adroit dans le drame familial que chez James Bond («Skyfall», «Spectre») ou derrière les tranchées de la Première Guerre mondiale («1917»), le cinéaste anglais signe aujourd’hui avec «Empire of Light» son film le plus personnel et touchant.