Histoire d’un secret d’État – «Salvator Mundi» n’est pas de la main de Léonard de Vinci Un documentaire exclusif raconte l’histoire folle du tableau le plus cher du monde et révèle pourquoi il n’a pas été exposé au Louvre en 2019. Alain Rebetez

Les Saoudiens avaient souhaité l’ expertise du « Salvator Mundi » pour que le tableau soit exposé au x côté s de « Mona Lisa » lors de la grande exposition parisienne consacrée à Léonard d e Vinci e n 2019. AFP

C’est un documentaire fascinant qui raconte comment le tableau le plus cher du monde a pu atteindre la somme stratosphérique de 450 millions de dollars alors que son attribution, dans les cercles de spécialistes, était contestée et fortement débattue. Il décrit les enjeux géopolitiques de cet achat et les pressions du prince d’Arabie saoudite Mohammed ben Salmane (MBS) sur la France, qui remonteront jusqu’au président Macron. Il révèle enfin un secret d’État jusqu’ici rigoureusement préservé: en 2019, les spécialistes du laboratoire C2RMF du Musée du Louvre ont établi formellement ce que beaucoup d’experts soupçonnaient: «Salvator Mundi» n’est pas un tableau de Léonard de Vinci, mais une œuvre de son atelier à laquelle il n’a fait que contribuer. Cela divise par deux, par dix ou peut-être par cent la valeur du tableau. Mais surtout cela menace de faire perdre la face au prince MBS…