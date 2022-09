KEYSTONE

Genève, 14 septembre

En 1993 nous organisions (Fonction: Cinéma et Gen Lock) une semaine de solidarité pour la Bosnie. Jean-Luc Godard accepte de présenter son film, «Je vous salue Sarajevo», chef-d’œuvre artistique et politique de deux minutes. Il est venu en personne régler la projection.

«Je vous salue Sarajevo» débute par cette phrase: «Il y a la règle et il y a l’exception. Il y a la culture qui est la règle, il y a l’exception qui est de l’art.» À travers cette citation, le cinéaste oppose d’une part la culture qui, dans son film, se traduit par les règles qui mènent à l’inaction politique de l’Europe: la diplomatie du compromis ainsi que la realpolitik qui abandonnent Sarajevo, – et que certains voudraient voir appliquer aujourd’hui vis-à-vis de l’Ukraine – et d’autre part l’exception, l’art, c’est-à-dire l’art de vivre et la formidable résistance des Bosniaques face au nationalisme serbe.

Par cette idée, le cinéaste donne à voir et à réfléchir sur ses images. Bref, comme il aime à le répéter, il s’agit de «faire politiquement du cinéma politique». Plus précisément, pour le cinéaste, les images font sens quand on les lie entre elles par le montage. Pour Godard, ce rapprochement permet de faire voir les choses plutôt que de les dire. Le lien de deux images apporte un troisième élément qui devient un plan ou une séquence et qui donne un sens à ce que l’on voit.

Et c’est là qu’interviennent les sons. Dans le cas de «Je vous salue Sarajevo», la voix et la musique nous transmettent les émotions. La voix est essentielle, elle est subjective, elle permet au cinéaste de dire autre chose que ce que montrent les images. Godard nous laisse en suspens. En fait, il propose un espace pour le questionnement, une distance nécessaire pour la réflexion, et ce faisant, il ouvre le débat. C’est d’autant plus nécessaire quand le film traite d’une question politique. Les émotions sont une donnée importante.

Leo Kaneman, fondateur du FIFDH, association Carte blanche pour les droits humains

