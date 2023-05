PASCAL FRAUTSCHI

Choulex, 4 mai

La 48e édition de ce salon a eu lieu du 26 au 30 avril 2023. Sur les 850 exposants ou stands présentant leurs innovations et découvertes, plus de 700 provenaient d’Asie (Hong Kong et Chine 450, Thaïlande 100, Malaisie 75, Singapour 55, etc.)! Plus de 60 universités d’Asie étaient présentes. Hélas, aucune université ou haute école de Suisse n’y participait! Il y avait plus de 1200 professeurs d’université asiatiques et aucun représentant de l’Université de Genève?

Cet événement a une énorme réputation et un rayonnement mondial. Il est un des plus anciens et la qualité de son jury est très appréciée. Les prix décernés à Genève sont très recherchés. Ces récompenses permettent aux inventeurs et start-up asiatiques d’obtenir des fonds pour leurs travaux! Le Salon des inventions est sous le patronage de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI, siège à Genève), de la Confédération, de l’État et de la Ville de Genève.

Cette manifestation annuelle est également un lieu «phare» pour l’International Federation of Inventors Association (IFIA) qui existe depuis 1968 avec un bureau à Genève. Elle possède des membres associés dans 185 pays. Son siège est à New York au sein des Nations Unies et est partenaire du PNUD – Programme des Nations Unis pour le développement.

Cette dernière édition présentait énormément d’inventions et d’innovations dans les domaines de l’écologie, la décarnisation, la protection de la nature, etc. Le 1er prix a été décerné à des chercheurs d’une université française de Versailles qui ont développé une molécule alimentaire non toxique pour protéger les abeilles! Hong Kong avait treize stands présentant les innovations dans ses services publics (transports publics, distribution de l’eau, service de sauvetage de la police, instruction, etc.). Dans tous ces domaines, Hong Kong a des années d’avance. Pourquoi nos services genevois (TPG, SIG, HUG, enseignement, etc.) ne saisiraient-ils pas cette opportunité d’échanges? Nous sommes en droit de nous poser la même question pour l’Université de Genève qui a été écartée du programme Horizon Europe. Pourquoi ne profite-t-elle pas de la venue de plusieurs dizaines d’universités d’Asie, de très haut niveau, pour créer des synergies? Vous aurez compris que les atouts de ce Salon international des inventions de Genève sont sans limite. Cette institution doit perdurer afin que notre République reste une place mondiale pour la recherche, l’innovation et les nouvelles technologies!

André Pfeffer, député UDC

