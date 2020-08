«Le Salon de l’auto est le plus important de Palexpo. S’il devait disparaître, Palexpo disparaîtrait avec lui.» C’était ainsi qu’en 2015, le directeur du centre de congrès expliquait aux députés l’importance de la manifestation pour sa structure. C’était le bon temps! Aujourd’hui, la manifestation est suspendue et les rapports entre la Fondation du Salon et Palexpo font penser à ces couples en plein divorce qui se jettent des assiettes à la tête. Les partenaires de jadis exhument les factures et agitent les procédures.

Il est possible qu’au printemps, l’État de Genève et ses représentants aient froissé les sensibilités alémaniques et libérales en posant des conditions, nécessaires mais jugées trop intrusives, au prêt demandé par le Salon pour survivre. Mais on peut s’étonner que celui-ci, qui a fait des pieds et des mains pour en faire modifier les conditions par ses relais au parlement, l’ait finalement refusé. En juillet, comme saisis de panique, les importateurs automobiles ont même donné l’impression d’être prêts à se débarrasser de leur manifestation pour peu que la vente leur rapporte gros une dernière fois. Bonjour la vision entrepreneuriale! De ce point de vue, la volonté de la fondation de rechercher des investisseurs à long terme indique un retour au calme.

C’est pourtant bien toujours avec Palexpo qu’une solution s’imposerait. Palexpo, qui gère concrètement le Salon depuis des années et qui, même s’il peut se retourner grâce à la venue d’un nouveau salon horloger, a autant besoin de cette manifestation que les importateurs de voitures. Ces prochaines années, la mobilité automobile va évoluer, sa motorisation va changer. Mais elle ne disparaîtra pas et il serait lamentable que Genève laisse cette manifestation stratégique lui échapper suite à des querelles d’ego et des calculs d’épicier.