Consommation – Salmonelles dans un chorizo vendu par Aldi Suisse Le magasin allemand présent en Suisse rappelle un chorizo vendu sous vide au rayon frais car des contrôles ont démontré que des salmonelles y étaient présentes.

Photo d’illustration.

Des contrôles internes à Aldi Suisse ont montré la présence de salmonelles dans le «Chorizo Iberico de Cebo». Informé, l’OSAV recommande de ne pas consommer ce produit et Aldi Suisse a ordonné un rappel.

Les salmonelles sont des bactéries qui provoquent des maladies chez l’homme et les animaux, indique vendredi dans un communiqué l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV). Aldi Suisse a retiré le produit de ses rayons et ordonné un rappel.

Les salmonelles peuvent déclencher dans les six à 72 heures après consommation des troubles gastro-intestinaux accompagnés de fièvre, ainsi que des vomissements, des diarrhées et autres douleurs abdominales. Une visite chez le médecin est recommandée si ces symptômes apparaissent après avoir une consommation le «Chorizo Iberico de Cebo» d’Aldi Suisse.

ATS/NXP