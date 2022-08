Attaqué au couteau près de New York – Salman Rushdie, le courage inflexible face aux intégristes Il y a 33 ans, la fatwa lancée contre Salman Rushdie marquait pour la première fois la violence totalitaire et sans frontières du djihadisme islamique. Alain Rebetez

Salman Rushdie en août 2018, à Jackson, au Festival du livre du Mississippi. Depuis 2000, il vit à New York et a pris la nationalité américaine. keystone-sda.ch/Rogelio V. Solis

Cela faisait plus de 33 ans qu’il vivait sous une fatwa de condamnation à mort, et bien qu’il était constamment placé sous protection policière, on pouvait espérer que la menace s’était un peu atténuée. Eh bien non. L’écrivain américano-britannique Salman Rushdie a été attaqué au couteau, vendredi, alors qu’il s’apprêtait à donner une conférence dans l’institut de Chautauqua, une petite ville de l’État de New York.