Réouverture – Les salles de spectacle affichent déjà complet Après une longue hibernation forcée, le Poche a embarqué 43 spectateurs lundi, soit un tiers de sa jauge maximale, tandis que le Spoutnik a fait son plein de 26 aficionados. Les représentations à venir affichent complet. Katia Berger

À 19 h tapantes, lundi, le Poche avait accueilli 43 spectateurs piaffant d’impatience pour découvrir la création par Anne Bisang de «Qui a peur de Virginia Woolf?». Irina Popa

Alors, Mathieu Bertholet, content de ces retrouvailles tant attendues avec le public du théâtre en Vieille-Ville? «Ému, surtout, d’avoir vendu tous nos billets vingt-quatre heures à peine après les annonces d’Alain Berset mercredi dernier!» trépigne le directeur du Poche tandis qu’une petite cohue se presse devant les portes toutes prêtes à l’engouffrer sous peu. Un taux de fréquentation de 100% jusqu’à la fin de sa saison, le patron de salle le plus mesuré aurait de quoi pavaner. Même si le plafond des places à remplir n’excède pas le nombre de 43 (plus 5 pour les membres du personnel), soit un tiers des 143 sièges dont dispose la salle au total. Et même si ladite saison s’achève déjà dimanche, une semaine après avoir rouvert, les comédiens de l’Ensemble qui répètent depuis septembre ayant d’autres engagements après cette date. Malgré les restrictions, les cœurs sont en fête. Ils en ont eu gros pendant si longtemps.