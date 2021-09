Lettre du jour – Salève: les carrières sont utiles Opinion Courrier des lecteurs

Thônex, 29 août

L’apparence de «notre» montagne préférée a depuis des lustres fait l’objet de remarques, voire de critiques consécutives à l’exploitation de son calcaire. La «Tribune de Genève» de ce week-end a pour sa part relayé le désir d’une association de faire stopper cette exploitation et de l’obliger à réhabiliter ce site afin d’y voir du vert plutôt que du jaune ou du gris. […] Intéressé par ce sujet, je me suis rendu au pied du Salève pour voir cela de plus près et même produire un film qui explique le travail de ces entreprises qui travaillent en partie pour Genève, puisque leur production a servi et sert encore notre région.

En effet, si par le passé les pierres de nos quais et le rez-de-chaussée de passablement d’immeubles de la ville ont été construits avec de la pierre de Meillerie, le Salève a pris la relève lorsque les bien connues barques à voiles latines ont stoppé leur exploitation. Vous pouvez vérifier par vous-mêmes que la nouvelle plage des Eaux-Vives est en partie construite avec de la pierre du Salève qui, contrairement au calcaire gris de Meillerie, est d’un beau et chaleureux jaune.

Que disent les défenseurs de l’atmosphère des camions qui alignent des centaines de kilomètres pour transporter des marchandises depuis de lointains pays? Les barques du Léman fonctionnaient, du moins au début, à voiles, et les camions des carrières du Salève n’ont que peu de kilomètres à abattre pour amener ces matériaux de constructions dans notre région. […] Ceci est un premier point. Mais j’aimerais revenir sur un article que j’ai lu ce printemps où il était question de la trop fameuse Sablière du Cannelet réfractaire à vouloir quitter son site pour des raisons sur lesquelles je ne reviendrai pas ici.

Le fait est que l’activité de cette entreprise consiste actuellement à recycler de déchets de démolition d’immeubles du canton. D’aucuns prétendent qu’il n’y a pas d’autre solution sinon celle d’exporter ces déchets très loin de chez nous, par camion, d’où pollution. Sait-on seulement que les Carrières du Salève sont équipées et recyclent déjà des tonnes de ces déchets genevois pour les transformer en matériaux permettant d’approvisionner notre marché de la construction? Alors, pourquoi tirer sur l’ambulance?

Gilbert Rossmann

