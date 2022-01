Basketball – Sale temps pour les Lions de Genève Fortement diminués contre Swiss Central, mercredi, les Genevois ont perdu le match (77-66) et peut-être leur top scorer Dragan Zekovic. Inquiétant avant de recevoir Fribourg ce week-end. Jérémy Santallo

Dragan Zekovic, ici à gauche, s’est blessé au genou. Pour combien de temps? Pierre Maillard

Depuis son retour de la trêve internationale, où il avait été performant avec l’équipe de Suisse, on se demandait bien quelle mouche avait piqué Marco Portannese. Durant le mois de décembre, au moment où l’Américain des Lions Scott Suggs avait contracté le Covid-19, l’entraîneur Andrej Stimac nous avait parlé d’une gastro pour justifier une absence de Marco Portannese. Mais même à son retour à la compétition, le sixième homme genevois jouait beaucoup moins, voire parfois pas du tout. Il se trouve qu’il avait des envies d’aller voir ailleurs. «Marco a émis le souhait de quitter le club, nous a confirmé Imad Fattal, mercredi soir. Nous avons tenté de le convaincre de rester mais il a insisté sur le fait qu’il ne voulait plus évoluer dans le championnat suisse. On ne pouvait pas le forcer à jouer.»

C’est donc sans leur meilleur joueur suisse depuis le début de saison que les Lions se sont rendus à Lucerne, mercredi, pour y défier Swiss Central pour la troisième fois – une élimination en Swiss Cup et une qualification lors des quarts de finale de la SBL Cup – en quelques semaines. Mais Brandon Kuba, qui devrait revenir la semaine prochaine, et Vid Milenkovic (Covid-19) étaient également absents. La donne n’était déjà pas simple avant la rencontre pour le coach Andrej Stimac, elle s’est complexifiée un peu plus en début de deuxième quart-temps. Alors qu’il reculait pour tenter de stopper une contre-attaque lucernoise, le top scorer genevois Dragan Zekovic s’est sérieusement blessé au genou dans un contact avec son vis-à-vis. Le capitaine Thomas Jurkovitz pouvait se prendre la tête entre les mains…

Les Lions, qui menaient alors d’une dizaine de points, ont d’abord vu Swiss Central recoller avant la mi-temps (33-34). Puis les coéquipiers de Daishon Knight (18 points) ont sombré lors du 3e quart-temps (25-11) pour finalement s’incliner 77-66 avec des chiffres peu reluisants: 19% à 3 points, 6 passes décisives et 17 ballons perdus. La réception samedi au Pommier du leader de SB League Fribourg Olympic – grâce à un match de plus que Massagno – s’annonce plus que compliquée pour les Lions (3es à égalité avec Nyon). Car dans le même temps, bien que sacrément bousculés par un BBC Monthey qui s’est éteint dans le money-time à Saint-Léonard (78-74), l’équipe de Petar Aleksic a encore démontré mercredi qu’elle pouvait compter sur un effectif d’une profondeur autrement supérieure.

