Éditorial - Salaires des hauts cadres: en finir avec le double jeu

Depuis bientôt une année, le débat sur la rémunération des patrons des entreprises publiques genevoises s’impose dans l’actualité. Les polémiques sont liées à leurs montants stratosphériques pour le commun des salariés, mais aussi aux responsabilités des uns et des autres dans leur fixation. L’État pouvait-il à bon droit ignorer l’autorisation donnée à la directrice de l’aide à domicile de siéger ad personam dans des conseils d’entreprises privées? De son côté, l’institution pouvait-elle faire l’impasse sur le conflit de loyauté latent induit par ces mandats? Les doutes sont permis.

Abo Entreprise publique Les curieux liens d’une cadre de l’État avec le privé Mais la question est surtout de savoir si les établissements publics autonomes (EPA) sont des entreprises comme les autres ou des services d’État. Ce sont les deux, dit-on à Genève. Les directions de certains EPA se retrouvent ainsi au bénéfice d’un environnement public relativement protégé, tout en touchant parfois des rémunérations dignes des hauts cadres du privé. Pour cela, l’État laisse les conseils d’administration se livrer à toutes les acrobaties réglementaires nécessaires leur permettant d’offrir à leurs cadres, malgré les conditions restrictives, des salaires concurrentiels avec ceux du privé, quitte à se faire parfois taper sur les doigts.

À force, cela commence à bien faire. Les autorités devraient clarifier ces situations, dont la répétition nuit à la crédibilité de l’État. Plusieurs options s’offrent à elles: soit rapatrier dans l’administration les institutions qui (re)deviendraient des services classiques, soit donner de vrais contrats privés, plus rémunérateurs mais aussi plus risqués, aux cadres les plus pointus de ces institutions autonomes. Car on ne peut pas gagner toujours sur tous les tableaux.

Marc Bretton est journaliste à la Tribune de Genève. Il a travaillé au sein de la rubrique nationale et suit les questions politiques et économiques pour la rubrique genevoise depuis 2004. @BrettonMarc

