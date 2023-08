Saison théâtrale 2023-2024 – Quelles bêtes de scène pisterons-nous cette année? Pour s’orienter dans une forêt de plus de deux cents spectacles à l’affiche des salles genevoises, toutes essences confondues, la «Tribune» fournit sa boussole subjective. Katia Berger

Du 12 au 21 octobre, Simon McBurney labourera l’éco-thriller «Sur les Ossements des morts» à la Comédie. MARC BRENNER

La faune qui s’apprête à envahir les planches cette saison est à nouveau grouillante. Rien que les papillons distribués en guise de publicité pullulent déjà avant l’heure. Avec la multiplication des festivals et l’hybridation des genres artistiques, l’amateur ne sait plus où donner de la tête. Surtout le non-abonné, qui doit compter sur son seul flair personnel pour se repérer dans la jungle de l’offre.

Sans tenir compte des essaims que forment La Bâtie, Antigel ou Les Créatives, sans distinguer les tribus se réclamant du répertoire, de la performance ou de la création chorégraphique (ainsi que de leurs combinaisons diverses), nous avons décidé de venir en aide au traqueur égaré. D’agiter à son intention tel fanion indicateur de révélation possible. En toute modestie, avec la marge d’erreur qui s’impose.

«Une partie de chasse qui met le trappeur en position de proie consentante.»

Car la sélection ci-dessous n’obéit qu’aux antennes subjectives de votre dévouée: elle ne saurait donc faire autorité. Ce d’autant plus que, dans la plupart des cas, les coups de cœur attendus concernent des créations par définition inédites, dont on subodore l’intérêt en se fondant sur un nom ou une thématique.

Par ailleurs, faute de place, plusieurs plateaux du canton n’ont pas pu être pris en considération: aussi le florilège ne prétend pas à l’exhaustivité. Il se contente de ratisser le terrain en vue d’une partie de chasse. Une partie de chasse qui, en ces temps de crises tant écologique que morale, met le trappeur en position de proie consentante, certainement pas de prédateur.

La Comédie

Des humains, des bêtes et des images vidéo se donnent la réplique dans «Sur les ossements des morts». ALEX BRENNER

Saison transitoire à la Comédie, puisqu’elle a été conçue par le tandem Natacha Koutchoumov-Denis Maillefer, dont le fauteuil de direction est en revanche occupé par Séverine Chavrier. Intitulée «Se rêver», la programmation comprend 25 titres plus alléchants les uns que les autres, dus à des créateurs tels que Tiago Rodrigues, Alexandre Zeldin, Lionel Baier ou les insiders Denis Maillefer et Séverine Chavrier. S’il fallait n’en citer qu’un, on s’arrêterait sur la coproduction «Drive Your Plough Over the Bones of the Dead» (du 12 au 21 octobre), d’après le roman d’Olga Tokarczuk, que le Britannique Simon McBurney tourne en Europe depuis sa création fin 2022. Un polar cosmique, un cri de bête vengeresse, un engrenage de corps et d’images: une narration brute et sophistiquée comme seul le metteur en scène de «The Encounter» sait les confectionner.

Théâtre de Carouge

Laetitia Casta et Roshdy Zem reprennent les rôles de Sophia Loren et Marcello Mastroianni dans «Une JOurnée particulière». SIMON GOSSELIN

Par le plus grand des hasards, au nombre des dix entrées de l’affiche 23-24 du Théâtre de Carouge, on repère la création d’une ancienne membre de la compagnie Complicité, emmenée par le précité Simon McBurney. Or, quoique suivie sur le calendrier par d’émérites Laurent Natrella, Jean Bellorini, Christian Denisart ou Jean Liermier himself, c’est bien Lilo Baur et sa «Journée particulière» que nous vous recommandons de découvrir du 3 au 22 octobre. Si rien ne transpire pour l’heure du projet, on fait confiance à la metteuse en scène de «Fish Love» ou «Lakmé» d’adapter avec doigté et à-propos le film culte d’Ettore Scola, en dirigeant Laetitia Casta et Roshdy Zem au lieu de Sophia Loren et Marcello Mastroianni dans les rôles de la ménagère et de l’intellectuel de 1938, restés dans leur immeuble déserté le jour du discours conjoint de Mussolini et Hitler…

​Le Poche

La distribution du «Pays lointain»: Lucie Zelger, Pierre-Isaïe Duc, Lisa Veyrier, Raphaël Archinard et Louka Petit-Taborelli. CHLOÉ COHEN

Sur les sept spectacles que déroulera «durablement», dans une seule et même scénographie, la saison Ec(h)o du Poche (poche---gve.ch), deux rendez-vous titillent. Celui que Mathieu Bertholet a pris avec l’écriture vertigineusement tâtonnante de Jean-Luc Lagarce, dont le «dirlo» montera du 22 janvier au 11 février la dernière pièce testamentaire, «Le pays lointain». Et celui d’une parole avec une photo. Tellement insoutenable, la photo prise en 2003 dans la prison irakienne d’Abou Ghraib, que l’écrivaine Claudine Galea en reste transie, «Au bord». À charge de la comédienne Valeria Bertolotto d’y plonger sous la houlette de Selma Alaoui, du 18 au 24 mars.

Théâtre du Loup

Léa Pohlhammer déroulera sa «Playlist» avant Noël au Loup. DR

Dernière ligne droite pour les directeurs historiques du Loup, dont on fête cette année le trentième anniversaire de la tanière. Les collectifs candidats à la succession de l’équipe actuelle ont en effet jusqu’au 20 août pour répondre à la mise au concours lancée en juin. Vu d’ici, sur les onze propositions faites au public, une création met surtout l’eau à la bouche: la «Playlist» concoctée par Léa Pohlhammer, grande bringueuse et actrice inspirée devant l’éternel. Avec ses complices Tiphanie Bovay-Klameth, Catherine Büchi, David Gobet et Pierre Mifsud, la reine de la nuit genevoise procédera pour Noël (5-17 décembre) à un mashup en règle de tout ce que la pop a pu secréter de fluides et d’émotions depuis cinquante ans.

Théâtre Saint-Gervais

Le Français Nicolas Maury («Dix pour cent»), interprétera le rôle titre du «Prince de Hombourg» dans une mise en scène par Robert Cantarella à Saint-Gervais. DR

Sandrine Kuster a casé pas moins de 18 locataires dans cette saison marquant les 60 ans de Saint-Gervais qu’elle fait rimer avec «Maison». À l’aveugle, deux d’entre eux méritent une place à part dans vos agendas. Du 11 au 21 janvier, Maya Bösch distribuera à Jeanne de Mont et Gilles Tschudi la partition du «Quartett» qui vit Heiner Müller convoquer en 1980 les intrigants épistolaires des «Liaisons dangereuses» pour un cruel corps à corps rhétorique. Et du 18 au 28 avril 2024, les brillants Fondateurs que sont Zoé Cadotsch et Julien Basler revisiteront «Don Quichotte» en vue d’en extirper quelques idéaux chevaleresques recyclables aujourd’hui.

Théâtre du Grütli

Le duo Oscar Gómez Mata-Juan Loriente, ici dans leur précédente création «The Makers», perceront les mystères du visible dans «Inactuels». DR

À l’aube de leur dernier exercice à la tête du Grütli, Barbara Giongo et Nathaly Sugnaux n’ont, comme chaque année, annoncé que la moitié de leur programmation, soit une demi-douzaine de titres. Parmi eux, on retiendra la nouvelle expérimentation d’Oscar Gómez Mata et son compère Juan Loriente du 10 au 22 octobre, «Inactuels». Avec ce clownesque duo, la Compagnie L’Alakran mettra en cause la véracité du visible en la contrebalançant par la puissance de la perception. Fake news et réalité virtuelle, quand vous nous tenez.

Théâtre du Galpon

Elidan Arzoni explore la fonction des femmes dans la famille du XXe siècle dans «J’étais dans ma maison et j’attendais que la pluie vienne». GÉDÉON REGARD

Du côté de l’Arve et de son Galpon, quel gibier lâcheront la Compagnie de l’Estuaire et le Studio d’Action théâtrale coresponsables du gîte? Gabriel Alvarez, directeur du second, tirera à lui seul un trio de perdrix sur les onze qui s’ébattront jusqu’en juin, toutes trois rattachées à la thématique «Les doubles de l’artiste». Ce n’est qu’en fin de saison, du 14 au 26 mai 2024, que le sagace Elidan Arzoni nous livrera sa lecture d’un autre Jean-Luc Lagarce, «J’étais dans ma maison et j’attendais que la pluie vienne», l’histoire de cinq femmes d’une même famille qui n’en finissent pas d’attendre le retour de l’homme parti.

Théâtre Alchimic

Sur un texte de Fabrice Melquiot, «Les tournesols» explorera à l’Alchimic la haine féminine à l’égard des hommes. GETTY IMAGES

Sur les dix spectacles qui composent le bouquet arrangé par Pierre-Alexandre Jauffret à l’Alchimic (alchimic.ch), «Les tournesols» de Georges Guerreiro attirent l’œil comme en écho à ce qui précède. Sous la plume de Fabrice Melquiot, il y est question d’une maisonnée exclusivement féminine que sa haine du sexe opposé conduira au drame… À cueillir du 11 au 29 novembre.

Théâtre des Amis

Maria Mettral sera la Callas au Théâtre des Amis cet automne dans «Master Class». DR

Louvoyant entre texte et musique, la petite scène carougeoise tenue par Françoise Courvoisier invite coup sur coup Maria Mettral à se glisser dans la peau de Maria Callas («Master Class», 26 septembre-15 octobre) et François Marthouret à se confondre avec Eric Satie («Satie», 1-5 novembre). Deux autres créations complètent la série de six spectacles qui courent jusqu’en janvier 2024.

Théâtre de l’Usine

L’an dernier, Lamya Moussa présentait «Thank you Paul» au Théâtre de l'Usine, où elle revient cette année avec «Free Nabila». NEIGE SANCHEZ

Titillé par la curiosité, on se risquera volontiers dans le ventre de l’Usine entre les 11 et 14 avril prochains, pour déballer l’original projet (sur une douzaine au total) de Lamya Moussa, «Free Nabila». Après avoir récemment écorché le milieu de l’art contemporain, l’artiste genevoise y dialoguera avec une multitude d’avatars répliquant l’héroïne de la télé-réalité coupable du fameux «Allô, quoi!»

Théâtre Am Stram Gram

Les jeunes skateurs d’«Ollie», création de la saison dernière, referont halte cette saison au Théâtre Am Stram Gram. ARIANE CATTON

Joan Mompart offre à la jeunesse 18 occasions de se divertir à l’enseigne d’Am Stram Gram. La plus ambitieuse se coréalise avec la Comédie qui l’abritera du 17 au 25 novembre: Ludovic Chazaud y lancera cinq talents multigénérationnels dans une prometteuse version documentaire du conte «La belle et la bête», libellée Mythe Too dans la plaquette.

Pavillon de l’ADC

Dorothée Munyaneza donnera un puissant «Toi, moi, Tituba…» au Pavillon de l’ADC. ÉLODIE PAUL

La danse contemporaine ne connaîtra pas davantage de repos. D’ici à Noël, le Pavillon ADC d’Anne Davier sonnera huit fois l’appel après ses trois invitations dans le cadre de La Bâtie. On y répondra notamment pour la venue de la chorégraphe originaire du Rwanda Dorothée Munyaneza, désormais solidement amarrée en France. Son «Toi, moi, Tituba…» tentera du 6 au 8 décembre de «faire lignage» avec les ancêtres broyés par le système colonial, grâce à la musique live combinée au corps dansant.

Katia Berger est journaliste au sein de la rubrique culturelle depuis 2012. Elle couvre l'actualité des arts de la scène, notamment à travers des critiques de théâtre ou de danse, mais traite aussi parfois de photographie, d'arts visuels ou de littérature.

