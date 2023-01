Canton de Neuchâtel – Saisie de 5,3 kilos de marijuana à la douane des Verrières L’Office fédéral de la douane a intercepté le camion le 24 novembre dernier. Une enquête a depuis été ouverte.

La marchandise présentait un surpoids et était mal arrimée. OFDF

L’Office fédéral de la douane (OFDF) a intercepté le 14 novembre un camion aux Verrières (NE) avec un chargement présentant des risques pour la sécurité routière et deux cartons contenant 5,3 kilos de marijuana. Le Ministère public neuchâtelois a ouvert une enquête.

Au moment des faits, les collaborateurs de l’OFDF procédaient à des contrôles au poste-frontière des Verrières, dans le Val-de-Travers, a indiqué l’office jeudi. Ils ont intercepté un camion d’une société de transports sise au Portugal conduit par un ressortissant portugais, âgé de 30 ans et domicilié au Portugal.

La cargaison comprenait des effets d’un déménagement et d’autres marchandises appartenant à des particuliers destinés à être acheminées au Portugal. Les collaborateurs ont d’abord constaté que la marchandise était mal arrimée et qu’elle dépassait le poids autorisé, rendant le transport dangereux pour la sécurité routière.

Marijuana

Lors d’une vérification plus approfondie, l’OFDF a trouvé deux cartons contenant 5,3 kilos nets de marijuana dissimulés au milieu des autres objets. Le chauffeur a affirmé ne pas être au courant de la présence de drogues. Il a été dénoncé pour infraction à la loi sur les stupéfiants et à la loi sur la circulation routière.

De plus, l’individu a été mis à l’amende pour infraction à la RPLP, précise le communiqué. L’homme et les stupéfiants ont été remis à la police. Le Ministère public neuchâtelois a ouvert quant à lui une enquête pour déterminer la provenance et les destinataires de l’envoi.

