Théâtre – Saire pousse ses «Orphelins» sur la scène de la Comédie Une pièce contemporaine britannique trouve une vibrante interprétation sous la direction de Philippe Saire. Benjamin Chaix

Yann Philipona et Valeria Bertolotto dans «Orphelins» de Dennis Kelly. MARTIN GENTON

Le public genevois a jusqu’à dimanche pour découvrir «Orphelins» sur la scène de la salle modulable de la Comédie. Le décor blanc de cette coproduction de l’institution genevoise et de l’Arsenic de Lausanne accueille trois comédiens et un enfant le temps d’un huis clos terrible. L’auteur du texte est un auteur britannique d’aujourd’hui, Dennis Kelly.

Son propos est de plonger le spectateur dans le quotidien d’un quartier citadin où les préjugés hantent l’esprit des habitants au point de leur inspirer des actes absurdes. Un couple et son enfant composent une famille apparemment sans histoire, quand surgit en plein repas un jeune homme surexcité (Yann Philipona). C’est le frère de la jeune femme (Valeria Bertoletto) qui achève de dresser le couvert avec son conjoint (Adrien Barazzone).

Le metteur en scène lausannois Philippe Saire a derrière lui une longue carrière de chorégraphe. Ce métier lui suggère de faire jouer la comédie différemment, plus physiquement. C’est assez surprenant de voir les acteurs évoluer comme dans une comédie musicale dansée, exploitant chaque geste, chaque déplacement, comme jamais on ne le fait dans la vraie vie. Ce qui pourrait être horripilant se fond peu à peu dans le déroulement du spectacle avec un certain bonheur. La parole des comédiens insuffle ou suit ce langage corporel. Elle est haletante, parfois répétitive, dispensatrice d’angoisse grandissante.

N’en disons pas plus sur l’histoire de ces trois personnages, rejoints en fin de spectacle par l’enfant du couple, joué alternativement par Adam Marmelo Monteiro et Joachim Raphoz Djari. Du suspense et de l’émotion, il y en a au cours de deux heures qui paraissent heureusement courtes. Un très bon point pour cette production qui donne à Yann Philipona un rôle magistralement endossé.

