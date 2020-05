La valse des pilotes en F1 – Sainz Jr. remplace Vettel chez Ferrari La firme italienne a trouvé le successeur de Sebastian Vettel. Carlos Saint Jr. quitte McLaren et a signé pour 2 ans avec Ferrari. Sport-Center

Carlos Saint Jr. va rejoindre Ferrari KEYSTONE

L'Espagnol Carlos Sainz Jr. a signé avec Ferrari pour les saisons 2021 et 2022 et succédera à l'Allemand Sebastian Vettel, dont le départ fin 2020 a été officialisé mardi. Le pilote de 25 ans sera remplacé chez McLaren, avec qui il est encore engagé en 2020, par l'Australien Daniel Ricciardo, en provenance de Renault, avait-on déjà appris un peu plus tôt.

Le fils de l’ancien champion de rallye avait effectué ses débuts en Formule 1 en 2015 au sein de l’écurie Toro Rosso. Après deux saisons et demie, il a rejoint Renault en cours d’exercice 2017 avant de disputer l’intégralité de la saison 2018 avec l’écurie française. En 2019, il avait rejoint McLaren. En 102 départs en Formule 1, il n’a toujours pas fêté le moindre succès. Il a toutefois terminé une fois sur le podium lors du Grand Prix du Brésil 2019.