CONCOURS | Des billets de cinéma gratuits – SAINT OMER La Tribune de Genève vous offre des billets pour l'avant-première du film SAINT OMER le 30 novembre 2022 à 18h00 aux cinémas du Grütli à Genève.

SAINT OMER DR

La jeune romancière Rama assiste au procès de Laurence Coly aux assises de Saint-Omer. Celle-ci est accusée d’avoir tué sa fille de quinze mois en l’abandonnant à la marée montante sur une plage. Mais au cours du procès, rien ne se passe comme Rama l’avait prévu et elle se questionne sur son propre rapport à la maternité. La parole de l’accusée et l’écoute des témoignages font ainsi vaciller ses certitudes et l’interrogent sur ses jugements.



Vainqueur du Lion d’argent à la dernière Mostra de Venise et inspiré d’une histoire vraie, « Saint Omer » de la réalisatrice Alice Diop, est un film bouleversant qui explore la question universelle de la maternité et de nos liens avec celle-ci. Tout en étant à la fois un drame judiciaire tendu et un intrigant portrait psychologique, ce film est aussi une passionnante investigation sur la nature humaine et les raisons qui nous poussent à accomplir nos actions.

Gagner des billets pour l'avant-première en présence de l'actrice Kayije Kagame.

En salle dès le 30 novembre

Les 10 premiers inscrits remporteront chacun 2 billets.

Délai de participation: jeudi 24 novembre à minuit.

Participez gratuitement en remplissant le formulaire: