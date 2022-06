Samedi de tous les contrastes, même si les 35 degrés bien sonnés sont les mêmes pour tous. En Ville de Genève, on descend dans la rue pour défendre la piétonnisation laborieuse et sans cesse repoussée du quai des Bergues.

À Carouge, on est dans la rue pour couper le ruban d’une rue désormais totalement piétonne, celle de Saint-Joseph, le veinard, qui agrandit son rayonnement pédestre jusqu’à la place d’Armes. De là, on peut se lancer à pied jusqu’à la place du Marché à l’autre bout, sans plus croiser de voitures garées – une soixantaine de places de stationnements ont été supprimées -, en faisant quand même très attention au passage de la rue de la Filature notamment.